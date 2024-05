El clima adverso complica las tareas en la reanudación de la búsqueda de la alemana Julia Horn sigue sin aparecer. Los investigadores creen que es un día clave.

El penetrante frío y las lloviznas persistentes en la zona del Cerro Tres Marías complican la tarea de los equipos de rescate que este sábado reanudaron la búsqueda de la alemana Julia Horn, la joven de 19 años que fue vista por última vez en la mañana del jueves cuando se disponía a realizar una caminata por el lugar.

Julia sigue sin aparecer y ya son casi 48 las horas que lleva extraviada. El protocolo se activó el jueves por la noche, cuando la familia que la hospeda notificó que no había regresado. Ayer viernes la Policía, pesquisas judiciales y particulares que conocen la zona o que poseen tecnología útil montaron un operativo que no arrojó resultados positivos. Por la noche solamente quedó una guardia mínima y este sábado, con la luz del sol, volvieron los rastrillajes pero la tarea no es fácil dadas las condiciones climáticas adversas, dijeron en la Justicia.

Estaba previsto que los trabajos este sábado iniciaran en un sitio donde uno de los canes detectó un rastro. Los investigadores poseen alrededor de 30 prendas de la chica para que los perros puedan olfatear, señalaron. Además, otro indicio es el que aportaron dos aficionados que ayer por la tarde con un dron tomaron imágenes en una parte de difícil acceso donde se pueden ver varios elementos (al parecer, una botella, una gorra, una mochila y una campera o bolsa de dormir). Los pesquisas ya trabajan con esa señal.

Hasta ahora las pistas son muy pocas. La cámara de seguridad apostada en el ingreso a la zona conocida como El Castillito muestra a la alemana cuando a las 10.55 del jueves se baja del colectivo y cruza la calle para luego ingresar al circuito. Todo indica que el celular de Julia se quedó sin batería o que no tiene señal, pues los llamados y mensajes no le entran. Es por eso que ahora tampoco es muy útil la geolocalización, pero sí para saber el lugar donde recibió la última señal, lo que puede acercar a los pesquisas a su paradero.

La chica alemana se encuentra realizando una especie de intercambio que en realidad es un voluntariado de una fundación. Comenzó el ascenso a media mañana del jueves con la firme idea de poder conseguir “una selfie en el Tres Marías” ingresando por la zona de El Castillito. Fue cerca de las 11 que no se supo más de ella por eso la familia que la alberga en San Juan radicó la denuncia.

En total, son unas 100 personas las que la buscan, entre voluntarios, conocedores de la montaña e integrantes de todas fuerzas de Seguridad de la provincia: se encuentran efectivos de Infantería, Grupo GERAS, Bomberos, Búsqueda y Rescate de Personas, Protección Civil, División de Canes y hasta personal del Ejército, sumado al Andino Mercedario y conocedores de la montaña que se fueron sumando en el transcurso del día. También se utiliza el helicóptero provincial.

Si bien el frío en la montaña hace que reduzcan las chances de hallar con vida a la turista, todavía existe una mínima esperanza de que la alemana esté al resguardo lesionada por alguna caída o que haya descendido por otro sector.

La Fundación Youth for Understanding Argentina ya puso en conocimiento de la desaparición de Julia Horn a la Embajada en Alemania y al Consulado. Incluso envió a la provincia un miembro de dicha fundación para seguir de cerca la situación.