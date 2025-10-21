El dolor de la familia de Raúl Tellechea: “El fallo es un papelón, faltó estudio de la causa” Los hijos de Tellechea no ocultaron su sorpresa y dolor por la decisión del Tribunal Oral Judicial.

Luego del fallo que absolvió a todos los imputados en la causa de la desaparición de Raúl Tellechea, la familia del ingeniero no pudo ocultar su dolor.

En las escalinatas del Juzgado Federal, Gonzalo Tellechea calificó de “papelón” el fallo que absolvió a los diez imputados por la desaparición forzada de su padre. “Hemos vuelto al principio de la causa. Hemos retrocedido 20 años. Me parece que se debe a la falta de estudio de la causa, sino hoy la sentencia hubiera sido diferente”, consideró.

“Tengo bronca”, afirmó, pero aseguró que luego de una reunión con el resto de la familia y con sus abogados seguramente decidirán apelar la sentencia.

“Está claro que no supieron leer la causa, pero es un momento muy difícil y muy triste de la historia reciente de San Juan“, indicó Rodrigo Tellechea en la salida de la sala donde el tribunal, integrado por las juezas Eliana Ratta, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, leyó la sentencia. “Nosotros no veíamos otro camino que la condena, esto nos deja sin palabras”, insistió.

“Es una mezcla horrible de sensaciones, no nos merecemos esto. San Juan merece la justicia que venimos reclamando desde hace 21 años. Durante este tiempo lo estuvimos buscando y si mi padre no apreció, es porque los autores del crimen se encargaron de hacerlo muy bien. Porque borraron las pruebas que llevarían a la verdad. Pero ahora las juezas nos piden volver al punto de inicio, es descabellado”

El grupo “Todos x Raúl”, que durante estas más de dos décadas encabezó las marchas en pedido de la aparición primero y de justicia después, recibió con aplausos a los hijos de Tellechea cuando salieron por la puerta del Juzgado Federal. Incluso hubo vítores para el abogado Conrado Suárez Jofré, quien encabezó la querella durante el juicio.

Pero por allí mismo salieron los diez imputados en la causa. Ante su aparición, la gente reaccionó con gritos y silbidos. “Adonde vayan los iremos a buscar”, afirmaron. Fue un momento de tensión que no pasó a mayores, pese a que algunos de los absueltos en la causa se quedaron frente a los manifestantes para hacer declaraciones en la prensa.