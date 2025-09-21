El drama de una familia que sufrió una brutal agresión de sus vecinos: “Ya no sé qué altura darles a las paredes” Vive a dos cuadras de la Comisaría 6ta y ya perdió la cuenta la cantidad de denunciar que presentó contra sus vecinos por robos, amenazas, agresiones y hasta una por intento de homicidio. "No se puede vivir así", reclama.

Un verdadero calvario es lo que vive hace años una familia de Rawson, en pleno corazón de Villa Krause. El denunciante, Ricardo Víctor Villafañe, ya está harto. No sabe qué hacer. Ayer sábado sufrieron un nuevo episodio de violencia y una brutal agresión por parte de sus vecinos. El hombre sufrió una herida de arma blanca en el pecho, mientras que su mujer y sus dos hijos de 15 y 16 años terminaron en el hospital producto de los golpes.

El drama lo viven los Villafañe, que viven hace 8 años en calle Devoto, a la altura del 230, en Villa Krause. Dice que desde el 2019 cuando se mudó esta familia al lado de su casa -ubicada a dos cuadras de la Comisaría 6ta-, comenzó el calvario. Ricardo afirma que se cansó de sufrir robos por parte de sus vecinos que lo obligaron a instalar en su vivienda todo tipo de seguridad, cámaras de vigilancia, cierre perimetral y la construcción de una pared para tratar de evitar robos. “Ya no se qué altura darle a las paredes. Vivo como un pájaro, entre murallas, construí una pared donde no puede pasar ni un roedor pero ellos se las ingenian para pasar y robarme. Pero si yo electrifico el cierre y lastimo a alguien, el culpable voy a ser yo. Ya no se qué hacer, a mis hijos no los puedo mandar a comprar una bayaspirina enfrente de mi casa”, expresa indignado el jefe de hogar.

El hombre cuenta que ayer sábado sobre el mediodía volvieron a sufrir una nueva agresión por parte de sus vecinos y fue la gota que rebalsó el vaso. Villafañe tiene una planta de recuperación y reciclaje y justo ayer al mediodía había sacado a la calle algunos elementos de construcción que le habían sobrado. “Estaba una carretela cargando esas cosas que me habían sobrado y ellos hicieron problema con el hombre del caballo, luego insultaron a mi señora, ahí empezó todo”, expresa Villafañe. Dice que la gresca incluyó un sinfín de golpes, donde la peor parte se la llevaron ellos: “Yo terminé con una herida certificada por el médico legista que afortunadamente no tuvo profundidad. Mis hijos (de 16 y 17 años) sufrieron politraumatismos, mi mujer sufrió lesiones en la espalda, le tiraron el cabello, nos tiraban piedras”, comenta el denunciante.

“Tengo en estos momentos, mis dos hijos en el hospital donde le están haciendo puntos y una tomografía computada. Tengo denuncia de de amenaza de muerte contra mí, contra mi hijo que hoy quisieron concretar. Lamentablemente son gente del ambiente, su casa funciona como un aguantadero. Los vecinos ya están hartos, somos gente laburadora que ya no podemos vivir, no podemos dejar nuestras casas ni un solo día”, comentó.

Ayer después de la nueva gresca, Villafañe comentó que los vecinos se acercaron a la Comisaría 6ta para denunciar a esta familia. “Los vecinos se meten para defender pero la policía no hace nada con esta gente. No hay detenidos. Con los vecinos vamos a cortar las calles pidiendo justicia. Necesitamos seguridad porque ya no podemos vivir así. Si tuviera un arma, le escribiría una carta a mis hijos y me desaparezco. Es tremendo ver a mi esposa y mis hijos ensangrentados, duele un montón”, comentó indignado el hombre.

Villafañe mostró los comprobantes de varias denuncias radicadas en Comisaría 6ta contra sus vecinos pero lamentablemente no encuentra solución al calvario que les toca vivir.