El fuego en un auto provocó el incendio de 800 hectáreas de un parque nacional en Córdoba Se trata del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Aviones hidrantes y bomberos siguen combatiendo el siniestro.

Un incendio de gran magnitud se desató el viernes en el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, sobre la Ruta de las Altas Cumbres, y continuó activo durante este sábado, según informaron las autoridades provinciales. Aunque no hay estimaciones oficiales, se estimó que unas 800 hectáreas resultaron afectadas por las llamas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba detalló que el fuego se originó tras el incendio de un automóvil estacionado al costado del camino, cuyas llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones meteorológicas adversas. La combinación de altas temperaturas, vientos fuertes y baja humedad obligó a declarar alerta extrema por incendios en toda la provincia.

Los más de 30 grados durante la jornada complicaron las tareas de contención. Ante este panorama, se activó un operativo de emergencia que incluyó brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de doce cuarteles, entre ellos los de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza, y 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Según informaron, se dispuso la utilización de cinco aviones hidrantes: tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, confirmó que las tareas continuarían durante toda la noche.

Las autoridades informaron que 15 automóviles quedaron completamente destruidos, lo que obligó a realizar evacuaciones preventivas. En total, 130 personas que se encontraban realizando actividades de trekking fueron retiradas de la zona por precaución.

El Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias con fines preventivos, aunque no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia directa del siniestro.