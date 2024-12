El hombre acusado de doble parricidio dijo que “los adoraba” El acusado habló frente al Tribunal y el jurado popular, pero no respondió preguntas.

Martín del Río declaró, lloró y dijo ser “inocente” en el Tribunal Oral N°7 de San Isidro donde es juzgado por el parricidio de sus padres en Vicente López. Este viernes el jurado popular dará dictamen de si es responsable o no de los crímenes de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso en 2022.

Frente al Tribunal y del jurado, integrado por 12 vecinos, el detenido exclamó que es “inocente”, que es una “injusticia” el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque “los adoraba”.

Después de varias horas de testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: “Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones”.

“La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas”, exclamó y dijo que su cliente no aceptó preguntas porque “declaró tres veces y fue siempre maltratado”.

Por otro lado, algo que sorprendió, es que señaló a la ex pareja de quien era la amante de Del Río como el famoso “caminante” registrado en los videos tiempo antes de los asesinatos. Chirivín aseguró que ese hombre es el que aparece encapuchado en los videos y que “utilizaba esa modalidad para amedrentar”.

“Nunca fue citado, nunca fue investigado, nunca nada. Es una joda esto”, manifestó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Este viernes se espera la lectura de alegatos de todas las partes y luego el dictamen del jurado popular.

Acerca de la sentencia, la jueza María Coelho la dará a conocer días después a través de una nueva audiencia.