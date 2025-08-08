El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, fue blanco de ladrones en las últimas horas.
De acuerdo a lo que se supo, el dirigente del frente Por San Juan dejó su camioneta en inmediaciones de Avenida de Circunvalación y calle Saavedra, en Capital, y desconocidos forzaron su vehículo para sustraerle la rueda de auxilio de su camioneta.
Por lo que se conoció, los delincuentes eran dos y apenas lograron su cometido huyeron del lugar.
El funcionario se percató del hecho cuando arribó a buscar su camioneta.