El intendente de Rivadavia, víctima de un hecho de inseguridad: qué le pasó

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, fue blanco de ladrones en las últimas horas.

De acuerdo a lo que se supo, el dirigente del frente Por San Juan dejó su camioneta en inmediaciones de Avenida de Circunvalación y calle Saavedra, en Capital, y desconocidos forzaron su vehículo para sustraerle la rueda de auxilio de su camioneta.

Por lo que se conoció, los delincuentes eran dos y apenas lograron su cometido huyeron del lugar.

El funcionario se percató del hecho cuando arribó a buscar su camioneta.