El “ladrón del centro” tras las rejas: cometió una serie de ilícitos en comercios y quedó registrado en las cámaras Personal policial logró su aprehensión después de varios allanamientos.

Rodolfo Victorio Constanza un sujeto de 42 años que desde 2023 viene arrastrando algunos procesos en Flagrancia, fue detenido este martes. El sujeto fue reconocido por las imágenes de las cámaras de seguridad de comercios céntricos después de haber cometido varios ilícitos en las últimas semanas.

El último de los robos fue en un minimarket ubicado en Mitre y Salta. Antes también había robado en una librería, en una guardería, en una estética y en una bicicletería. Lo cierto es que la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía tras una investigación exhaustiva y siguiendo las directivas del Juzgado Penal de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, realizó varios allanamientos en el departamento Capital logró la aprehensión y secuestró elementos relacionados con los hechos.

Entre lo secuestrado se encontró la ropa utilizada por el autor, balizas, matafuegos, un par de zapatos de trabajo y una bicicleta utilizada para trasladarse.

El fiscal dispuso la detención del sospechoso, quien se encuentra a la espera de la audiencia ante el juez.