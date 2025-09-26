El motociclista fallecido en un choque era expenitenciario y suponen que circulaba rápido y sin el casco puesto La víctima tenía 61 años y se iba a su trabajo en una obra en construcción. Quien lo atropelló pretendía dejarle una cosas a un amigo y luego buscarle un turno con el médico a una hija.

En el último instante, buscaron esquivarse. El automovilista se tiró hacia su izquierda, el motociclista hacia su derecha, pero no hubo caso: se estrellaron con violencia y las peores consecuencias se las llevó la persona que conducía el vehículo más débil, que murió luego del impacto. Luego de un primer análisis de la escena del siniestro, los pesquisas tienen una hipótesis fuerte: el conductor del auto violó la señal de ‘Pare’ que lo obligaba a detener la marcha, pero el motociclista pareció también al resultado legal, porque creen que iba rápido (por eso no se pudo evitar el impacto) y creen viajaba sin casco, precisaron fuentes judiciales.

Esa persona fue identificada como Gustavo Alberto Aciar. Tenía 61 años, había trabajado en el Servicio Penitenciario Provincial (estaba retirado) y a la hora del choque iba a su trabajo en una obra en construcción situada a poco más de dos cuadras. El automovilista, identificado como Juan José Navarro (35), iba a dejarle unas cosas a un amigo y luego tenía pensado partir a pedir un turno al médico para una hija, indicaron los voceros.

La tragedia ocurrió cerca de las 8 de ayer en el cruce de Maradona y Formosa, en Chimbas. El expenitenciario guiaba una moto Rouser 200cc. hacia el Su por Maradona (su destino era una obra en avenida Benavides). El automovilista circulaba hacia el Oeste por Formosa y antes del cruce con Maradona, tenía un cartel de ‘Pare’.

El automovilista quedó preso a pedido del equipo de investigación que dirigen el fiscal, Francisco Nicolía, y sus ayudantes fiscales, Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi. Al lugar del hecho también asistió el coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena.

En las próximas horas, Navarro podría quedar imputado por un posible homicidio culposo.