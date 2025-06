El nene de 7 años baleado en La Matanza tiene muerte cerebral El menor fue herido por un policía federal que disparó cuando cuatro ladrones intentaron asaltarlo. Está internado en el Hospital de Niños de San Justo

Thiago Correa, el nene de 7 años que recibió un disparo en la cabeza en La Matanza durante un enfrentamiento entre un policía de la fuerza federal y cuatro ladrones, permanece internado en estado crítico. Según informaron fuentes médicas y judiciales a Infobae, el menor herido fue diagnosticado con muerte cerebral en las últimas horas.

La víctima continúa conectado a asistencia mecánica en el hospital de Niños de San Justo, a donde fue trasladado en la madrugada del jueves tras recibir las primeras atenciones en el hospital Ballestrini.

“Está luchando por su vida”, había dicho ayer Fabián, el padre del menor, quien permanece en la puerta de la habitación de su hijo desde que ocurrió el dramático episodio, en la noche del miércoles. Está acompañado por amigos y familiares que lo contienen.

El papá de Thiago estaba con él en el momento en que el nene se desplomó en sus brazos tras recibir el impacto de la bala. En diálogo con la prensa, el hombre contó cómo fue el desesperado intento por salvarle la vida.

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”, relató Fabián a TN.

Y recordó con angustia: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

Previo a la confirmación de su muerte cerebral, el papá había asegurado que, según médicos, lel nene “la está peleando”.

“La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, continuó el papá.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 22.30, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Fabián y su hijo esperaban el colectivo cuando, según la reconstrucción de los investigadores, un agente de la Policía Federal Argentina fue abordado por cuatro delincuentes armados.

El efectivo estaba vestido de civil y fuera de servicio. Se identificó como personal policial, sacó su pistola reglamentaria y comenzó a disparar. En ese tiroteo, una bala impactó en la cabeza de Thiago, a quien su papá había alzado sobre sus hombros mientras esperaban el colectivo para ir a lo de la madre del menor.

El agente involucrado fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, quien quedó detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa.

Durante el enfrentamiento, uno de los ladrones, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió tras recibir un disparo en el cuello. Otros dos, identificados como Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leiva, ambos de 21 años, terminaron heridos: uno con un impacto en la pierna derecha y el otro en el abdomen, en estado grave. El cuarto asaltante se dio a la fuga.

En la escena del tiroteo, personal de la policía científica encontró un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida, un proyectil deformado y rastros de sangre de Thiago a casi 200 metros del lugar donde cayó herido. También fue secuestrada el arma reglamentaria del agente de la PFA.

Fabián reclamó justicia y mejoras en la seguridad: “Quiero que se haga justicia, que mejore la seguridad. Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a otra persona y no quiero que pase más”.