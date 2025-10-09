El padre de una alumna de 3 años agredió a la directora de la escuela: la golpeó con el casco de una moto Todo ocurrió en el marco de una reunión.

Tras una discusión, el padre de una alumna agredió físicamente a la directora del Jardín de Infantes N° 36 «Nicolas Lanzillotto» de la Capital riojana.

Según relató una madre, el agresor (padre una nena de la sala de 3 años) golpeó con un casco de motocicleta a la directora tras una reunión, y también insultó a dos docentes de la institución.

“El día jueves en la formación, esta persona le faltó el respeto a dos docentes en la formación. La directora lo cito para una reunión para que expliqué lo sucedido y tras una discusión, empujó y le pegó con el casco”, detalló la testigo.

Publicidad

Confirmó que se radicó la denuncia en la comisaria Segunda y que allí le dijeron que no se trataba de un hecho de violencia de género.