El papá de Lucía apuntó a Fiscalía: “Es el hijo del juez, lo tenían que salvar de cualquier manera” Jorge Rubiño habló sobre las sensaciones luego que sobreseyeran a uno de los acusados de la muerte de su hija.

Luego del sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray de la muerte de Lucía Rubiño, la familia de joven que falleció el 15 de octubre del 2023 tras ser embestida en el interior del barrio Foro de Abogados, en Rivadavia, habló sobre el dolor que les generó el fallo del el juez de Garantías Javier Figuerola y la posición de los fiscales Francisco Micheltorena e Iván Grassi.

En diálogo con Radio Sarmiento, Jorge Rubiño apuntó directamente contra los fiscales si bien sostuvo que no le sorprendió el fallo por cómo venía todo, si le generó indignación cómo fue la actitud que tuvieron. “Micheltorena me dio asco. La forma en la que hablaba y miraba. Hasta dijo que los chicos no tendrían que haber estado en la vereda. A Grassi se lo dije en el pasillo, qué te pasó. Lo presentaste como homicidio culposo y de repente, se te desapareció la idea. Él me respondió que apelemos”, explicó con tristeza.

Rubiño explicó que si llegaban a juicio, por lo menos “le hubieran marcado los dedos, lo condenan por homicidio culposo y hasta le quitan la licencia de conducir; no pasó”. “Cómo será de poderoso que ni siquiera le marcaron los dedos”, sentenció.

Posteriormente hizo alusión que presentaron pruebas “que están ahí y que se ven” pero “con esto nos dijeron que no vale de nada”. “Es el hijo del juez, lo tenían que salvar de cualquier manera”, aseveró.

Consultado sobre si hubo alguna “bajada de línea”. “No sé si alguien los mandó de más arriba, no sé quién maneja esto. Lo que sí sé es que es muy injusto”, remarcó y cerró que intentará hacer todo lo que pueda “porque es lo que se merece mi hija”.