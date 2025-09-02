El papá de Lucía Rubiño habló nuevamente sobre el sobreseimiento del hijo del juez: “La familia judicial se cuida” El fallo del juez de Impugnación, Eduardo Raed, renovó el cuestionamiento de la familia de la menor fallecida sobre el accionar.

La resolución del juez de Impugnación, Eduardo Raed, que dejó firme el fallo que sobreseyó a Juan Pablo Echegaray (hijo de un juez federal), en el caso que investiga la muerte de Lucía Rubiño ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2023, despertó otra vez un fuerte malestar en la opinión pública y, fundamentalmente, en su familia que al dolor de la pérdida de una hija enfrenta un revés judicial que consideran injusto y arbitrario.

Si bien la familia aún cuenta con la herramienta de llevar a la Corte de Justicia de San Juan el caso, buscando una resolución favorable, el padre de Lucía, Jorge Rubiño, profundizó en su análisis luego de lo que fueron los primeros posteos en sus redes de ayer que dijo que le daba “asco” el fallo de Raed.

“Creo que ya sabían lo que iban a decir. Si hubieran estudiado la causa, no repetirían lo mismo que los demás, porque está clarísimo lo que sucedió con mi hija”, dijo Rubiño en una entrevista en Radio Sarmiento.

El padre de la adolescente agregó que “creo que la familia judicial se cuida. Si te toca enfrentarte con alguien de adentro, agarrate (…) te tocará despedir a tu hija con la cabeza gacha. Así lo veo yo, porque el padre del chico es juez federal. Lo pensamos desde un primer momento y ahora lo ratificamos”.

Rubiño casi que está resignado a encontrar justicia “con el tiempo esto se va a olvidar y esta gente seguirá cobrando los sueldos enormes que tienen y ayudándose entre ellos cuando se mandan una cagada”.