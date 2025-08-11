El parapentista sanjuanino accidentado en inmediaciones del Cerro Tres Marías tiene muerte cerebral

El terrible accidente que sufrió el pasado sábado Pablo Ariel Lara (51) a bordo de su parapente en inmediaciones del Cerro Tres Marías tuvo en las últimas horas una lamentable novedad.

Es que, según fuentes del caso, se confirmó que el deportista tiene muerte cerebral

Para Lara el vuelo del sábado era uno más para un hombre que conoce de esta disciplina, con la documentación que lo acredita para hacerlo, pero esta vez una presunta falla técnica lo precipitó al suelo, de forma violenta, en la tarde del sábado, sobre las 17.

Pablo Lara

Lara se estrelló contra el piso que hay en el interior de Usina Hidroeléctrica, en la zona del Club de Kayak.

El caso lo lleva la UFI Delitos Especiales N°2.