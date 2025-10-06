El pueblo de Jáchal y un desgarrador último adiós a la mujer que murió en un gimnasio La comunidad jachallera amaneció conmocionada tras la repentina muerte de Daniela Aciar, una joven de 31 años que se descompensó mientras realizaba una práctica de kickboxing.

La muerte de una mujer en un gimnasio de Jáchal generó gran conmoción en el pueblo del norte de San Juan. El hecho ocurrió en un gimnasio de la zona y dejó un gran dolor en la comunidad, tal como lo reflejan los medios locales.

Daniela Aciar tenía 31 años y en el momento de su descompensación estaba practicando kickboxing junto a sus compañeros. De inmediato, los instructores y presentes en el lugar iniciaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Minutos más tarde, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque, donde lamentablemente los médicos confirmaron su fallecimiento. Los investigadores presumen que la causa podría tratarse de una muerte súbita, aunque se aguardan los informes médicos definitivos.

En Actualidad Jachallera destacaron que Daniela era muy conocida y apreciada. Amigos, vecinos y allegados expresaron su dolor y consternación a través de las redes sociales, recordándola como una mujer fuerte, luchadora y de gran corazón. “Una persona sufrida, pero siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar”, escribió una amiga cercana, reflejando el sentimiento colectivo de quienes la conocieron.

En medio del dolor, la comunidad se unió en gestos de acompañamiento hacia la familia, que atraviesa horas de enorme tristeza por la pérdida de una joven que, según quienes la conocieron, “dejó una huella imborrable en todos los que compartieron momentos con ella”.

El comunicado del gimnasio: