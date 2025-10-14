El “sátiro de las policías”: acusan a un cabo de fotografiar a compañeras en el baño El uniformado, separado de su cargo, aún no enfrenta imputaciones formales.

Un escándalo sacude a la jefatura de la Policía de Córdoba, con denuncias de mujeres policías que han sido víctimas de acoso. Según se supo, en el área de medicina laboral, las mujeres detectaron que alguien ingresaba una mano con un celular para fotografiarlas mientras estaban en el baño, informó Cadena 3.

Una de las afectadas está con carpeta psiquiátrica hace más de dos meses. Relató que estaba en el baño y “de pronto vio una mano con un celular”. “No sé quién me estaba espiando”, dijo.

La investigación, que hasta ahora se concentra en el Polo de la Mujer, ha revelado que un cabo de la propia Policía tenía en su celular decenas de fotos y videos de sus compañeras.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el uniformado separado de su cargo, aún no enfrenta imputaciones formales.

Se ha radicado la primera denuncia a fines de agosto y recientemente se descubrió un número significativo de mujeres afectadas.