El hecho se registró en horas de la madrugada de este viernes en la zona de Infante Rivarola, a la altura del kilómetro 748 de la ruta PY09, en el Departamento de Boquerón, Chaco, informó NPY.
El camión cisterna, de la marca Volvo, cargado con combustible, se incendió y la víctima fatal, que viajaba como acompañante, no pudo desprenderse a tiempo del cinturón de seguridad.
La víctima fue identificada como Elvis Chambi Patiño, de 28 años, mientras que su hermano, Gabriel Chambi, logró salir a tiempo.
El camión pertenece a la empresa Ruta Oriental, que estaba transportando nafta. La causa del incendio aún se debe investigar.