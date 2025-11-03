El terrible final de Elvis Chambi Patiño: no pudo sacarse el cinturón y murió calcinado La víctima al parecer no pudo desprenderse del cinturón de seguridad.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este viernes en la zona de Infante Rivarola, a la altura del kilómetro 748 de la ruta PY09, en el Departamento de Boquerón, Chaco, informó NPY.

El camión cisterna, de la marca Volvo, cargado con combustible, se incendió y la víctima fatal, que viajaba como acompañante, no pudo desprenderse a tiempo del cinturón de seguridad.

La víctima fue identificada como Elvis Chambi Patiño, de 28 años, mientras que su hermano, Gabriel Chambi, logró salir a tiempo.

El camión pertenece a la empresa Ruta Oriental, que estaba transportando nafta. La causa del incendio aún se debe investigar.