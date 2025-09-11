La estudiante de 14 años que ayer ingresó con un arma a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, y mantuvo en vilo durante cinco horas a Mendoza y al país, permanece internada y bajo acompañamiento de un equipo integral de profesionales de la salud.
El episodio se desató cuando la menor llegó al establecimiento y extrajo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos y amenazó tanto a compañeros como a docentes, generando horas de extrema tensión en la comunidad educativa.
Actualmente, la paciente sigue bajo tratamiento y es asistida por equipos médicos y de salud mental, en un contexto de seguimiento cercano de su evolución.
El parte médico de la alumna de La Paz
Profesionales médicos informaron que la paciente, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Según informaron fuentes médicas, se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital.
Fuente: Los Andes