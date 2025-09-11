El último parte médico de la alumna que se atrincheró armada en la escuela mendocina La adolescente que ayer mantuvo en vilo al país durante cinco horas, tras ingresar con un arma y efectuar varios disparos en interior del establecimiento, permanece bajo acompañamiento de profesionales de la salud.

La estudiante de 14 años que ayer ingresó con un arma a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, y mantuvo en vilo durante cinco horas a Mendoza y al país, permanece internada y bajo acompañamiento de un equipo integral de profesionales de la salud.

El episodio se desató cuando la menor llegó al establecimiento y extrajo un arma de fuego, con la que efectuó varios disparos y amenazó tanto a compañeros como a docentes, generando horas de extrema tensión en la comunidad educativa.

Actualmente, la paciente sigue bajo tratamiento y es asistida por equipos médicos y de salud mental, en un contexto de seguimiento cercano de su evolución.

El parte médico de la alumna de La Paz

Profesionales médicos informaron que la paciente, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Según informaron fuentes médicas, se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital.

Fuente: Los Andes