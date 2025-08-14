Emboscó a su compañero del colegio y le provocó una contusión cerebral Un joven de 15 años permanece internado en el hospital Eleazar Herrera Motta, luego de ser atacado por dos personas, entre ellas un mayor de edad, en inmediaciones de su colegio.

Un grave hecho de violencia se registró en Chilecito este martes cerca de las 19 horas, cuando un adolescente de 15 años fue agredido a la salida de su escuela y terminó internado en el Hospital Eleazar Herrera Motta con diagnóstico de contusión cerebral, publicó diario Nueva Rioja.

Según relató la madre del menor, su hijo se había citado con un compañero de curso para pelear, pero al llegar al costado izquierdo del establecimiento escolar fue sorprendido por la presencia del hermano mayor de ese joven, quien también participó de la agresión. Ambos le propinaron golpes de puño y patadas en la cabeza.

“No sé cómo logró llegar a la casa”, expresó la mujer, y añadió que el adolescente llegó desorientado y con fuerte dolor de cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. El médico que lo atendió confirmó que en la tomografía no se observaron lesiones visibles, pero continuará en observación médica.

La Policía informó que uno de los agresores sería mayor de edad y que el caso ya fue notificado al Juzgado de Instrucción N°1, que determinará los pasos a seguir mientras se avanza en la identificación y ubicación de los responsables.