Empresario de la noche brutalmente golpeado dijo que fue en un robo y descartó un ataque mafioso Se trata de Juan Manuel Salvalaggio. "Estoy vivo de milagro", dijo

Por primera vez desde que ocurrió el episodio, Juan Manuel Salvalaggio, empresario de la noche que fue brutalmente golpeado en el centro de San Juan, se refirió al episodio y dijo que se trató de un robo, descartando así un ataque mafioso, que era una de las versiones que había circulado.

Salvalaggio es el fundador de Beat Producciones y Presidente de la Cámara de Discotecas de San Juan (CADISA). Fue molido a golpes el viernes de la semana pasada, a eso de las 20, cuando llegaba al edificio donde vive, sobre calle Santa Fe cerca de Salta, en Capital. Lo atacaron tres sujetos que lo golpearon tanto que le quebraron la nariz, un pómulo y la mandíbula. Según la víctima, querían llevaron a la fuerza a su departamento, pero pudo pedir ayuda a unos vecinos y los atacantes salieron corriendo. Posteriormente fueron detenidos en la zona del Centro Cívico.

Los delincuentes fueron identificados como Carlos Daniel Ledesma (52), Mariano Ariel Rivero (38) y Brian Emanuel Espinoza (33). Los tres son de Buenos Aires y no se descarta que tengan vinculación con la barra de Racing Club de Avellaneda.

Tras el hecho, Salvalaggio dijo a los pesquisas que no conoce a ninguno de los atacantes y que no tiene problemas con nadie. Sin embargo, circuló la versión de que uno de los golpeadores mencionó que existe un problema de vieja data con el empresario.

Ahora, con un mensaje en sus redes sociales, la víctima salió a reforzar la teoría del intento de robo.

“El fin de semana pasado viví una de las peores situaciones de mi vida. Me quisieron robar y me cagaron a golpes. Me rompieron la cara y ahora tengo que operarme entero. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando vi cómo los medios armaron una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Dijeron que fue un “ajuste mafioso”. Una locura total. Una mentira absoluta”, comenzó.

“Esa nota fue un golpe más. Me dejó peor de lo que estaba. A mi vieja casi le da un infarto cuando vio los títulos y los comentarios que se generaron a partir de eso. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por un like?”, siguió.

Luego añadió que “Yo hace años que vengo remando, apostando al crecimiento de la actividad bailable, la gastronomía, la cultura y el turismo en San Juan. Siempre con respeto, siempre laburando de verdad, generando espacios de trabajo, entretenimiento y cultura para miles de personas. No merezco que me traten así. Y encima, esa nota le dio de comer a un montón de gente que no me conoce, que nunca me miró a los ojos, y ahora se cree con derecho a opinar, a difamar, a ensuciar por redes sin saber nada”.

Salvalaggio prometió que tomará medidas contra los medios que “difundieron esas mentiras”.

Y cerró: “Agradezco a la Justicia de San Juan, especialmente al equipo de Flagrancia, por actuar tan rápido y lograr que estos tres delincuentes empiecen a pagar por lo que hicieron. Esto no va a quedar impune. Hoy estoy vivo de milagro. Estoy roto, pero con más fuerza que nunca. Y con algo claro: no voy a dejar que nadie me ensucie ni borre todo lo que construí con años de esfuerzo”.