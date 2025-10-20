En el Control de San Carlos detuvieron a dos personas con más de un kilo de cocaína oculto en el auto Con la ayuda de un perro detector de sustancias, los agentes detectaron la droga en la guantera del vehículo que transportaba a dos personas desde Mendoza.

En un operativo realizado por Gendarmería Nacional en San Juan, los efectivos incautaron más de un kilo de cocaína oculto en un automóvil. Los ocupantes del vehículo, dos personas provenientes de la provincia de Mendoza, fueron detenidos durante un control en el Paraje San Carlos.

El procedimiento, llevado a cabo por personal del Escuadrón 66 San Juan con el apoyo de un binomio cinotécnico, permitió descubrir un paquete rectangular debajo de la guantera del vehículo, precisamente en el filtro del aire acondicionado. Tras la intervención del perro detector de narcóticos, la sustancia fue identificada como cocaína mediante una prueba de orientación.

Los agentes secuestraron 1,44 kilos de la droga compactada en un ladrillo. La Fiscalía Federal de San Juan intervino en el caso, disponiendo el decomiso de la sustancia y la detención de los dos involucrados, quienes deberán enfrentarse a cargos por tráfico de estupefacientes.