En Los Berros hallaron una camioneta que le habían robado a un Uber en Concepción: quien la tenía zafó de prisión El robo había sido en la madrugada del 21 de agosto, dos días después el condenado la llevó a un taller mecánico en esa localidad de Sarmiento.

Este lunes un sujeto identificado como José Armando Vera fue condenado por el delito de encubrimiento por receptación y aceptó una pena sin prisión por parte de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad.

Según la investigación, Vera fue quien llevó una camioneta Ford Eco Sport a un taller de la localidad de los Berros, Sarmiento, para un supuesto arreglo. Lo llamativo fue esa camioneta había sido robada dos días antes. El 21 de agosto a las 6 de la mañana, tres sujetos con armas de fuego, sustrajeron el vehículo a una persona mientras trabajaba de Uber en la zona de Concepción, Capital.

Personal policial de la División Sustracción de automotores dio con la camioneta el 5 de agosto en el domicilio de Vera en Los Berros, donde se produjo el hallazgo de diversas autopartes, entre ellas arranques de vehículos y estéreos.

Este lunes se acordó con el imputado y su defensa, en juicio abreviado, debiendo sufrir la pena de 6 meses de prisión condicional además de tener que cumplir reglas de conducta.