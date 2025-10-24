En medio de una denuncia por amenazas, la Policía encontró en el fondo de una vivienda casi 100 plantas de marihuana La Policía secuestró la droga, además de elementos para fraccionamiento.

En la mañana de este viernes, la Comisaría 18ª de Albardón, en conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio Luján como parte de una investigación por amenazas y lesiones contra una persona.

Durante el operativo, los efectivos policiales descubrieron un invernadero y un secadero de plantas de marihuana en el fondo del domicilio, lo que motivó la intervención de personal especializado de Drogas Ilegales. La propietaria de la vivienda presentó una autorización del Registro de Cultivadores de Cannabis (REPROCANN), que le permitía cultivar hasta nueve plantines de marihuana. Sin embargo, al verificar la cantidad de plantas en el lugar, se constató que la cantidad excedía el límite legal establecido.

El conteo final reveló que en el inmueble había 48 plantas de marihuana de dos metros de altura, además de 47 plantines, 13 gramos de cogollo, 400 gramos de hojas secas, una balanza digital y un frasco con líquido y más hojas secas. Ante esta situación, la Unidad Fiscal Federal dispuso el secuestro de todos los elementos relacionados con el cultivo y consumo ilegal de marihuana.

El caso sigue siendo investigado por la Unidad Fiscal Federal, que analizará las pruebas incautadas para determinar las próximas acciones legales