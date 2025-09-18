En moto, con una mujer, quiso pasar entre un auto y un camión; tras un doble choque casi hubo una tragedia El camionero transportaba dos máquinas. Que todos los involucrados frenaran, fue clave para no lamentar ninguna desgracia.

Doble línea amarilla en el asfalto, clara prohibición para no intentar maniobras por fuera del propio carril de circulación. Pero sobre las 13 del miércoles, pasado, un motociclista con una mujer de acompañante, buscó sobrepasar a un auto, justo cuando en sentido contrario venía un camión semirremolque cargado con dos máquinas. Y luego de un doble choque, los ocupantes de la moto no sufrieron consecuencias letales, “de milagro”, dijeron fuentes judiciales.

Sucedió que Jonathan Ponce (32) al mando de una moto Gilera 110cc. al ver que ya no podría adelantarse al Renault Clío que guiaba Franco Peñaloza (19), disminuyó la marcha y buscó recuperar su posición inicial, es decir detrás del auto. Pero no lo consiguió, golpeó contra la parte trasera de ese vehículo y luego contra el camión Volvo guiado por Claudio Ruiz (35).

Que todos los involucrados disminuyeran la marcha y finalmente frenaran fue clave para evitar una tragedia.

Todo pasó en la avenida Centenario cerca del cruce con 9 de Julio, en Chimbas. Ponce llevaba en la moto a Claudia Sosa (42), que fue quien golpeó contra el Clío, impacto que generó que se fueran luego contra el camión.

Traumatismo de cráneo y politraumatismos sufrió la mujer, y el conductor de la moto golpes en el cuerpo. Ninguno de los dos sufrió lesiones graves, precisaron.

El caso es investigado por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal, Agostina Pérez (UFI de Delitos Especiales).