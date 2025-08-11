En Rivadavia, se incendió una casa y una mujer sufrió graves quemaduras en el rostro Investigan las causas del siniestro. La mujer fue trasladada a un centro asistencial

Se produjo un incendio en una vivienda en La Bebida y una mujer resultó con graves quemaduras en su rostro luego de escapar del fuego.

Ocurrió en Ignacio de la Roza al 4000, en Rivadavia, donde personal de Bomberos intervino para sofocar las llamas.

Mientras que la persona que estaba en el interior y resultó herida fue trasladada a un centro asistencial.