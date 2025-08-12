En San Expedito: halló la bicicleta que le habían robado y quien la tenía dijo que fue una donación La propietaria vio a un menor a bordo de la bici que le habían sustraído hace unos días, los padres del chico se defendieron diciendo que se la habían donado.

Una situación particular se dio en inmediaciones de la Capilla de San Expedito, Bermejo. Una mujer vio a un menor a bordo de la bicicleta que le habían robado hace unos días de su domicilio, en Caucete.

Los efectivos policiales de la Unidad Rural San Expedito intervinieron ante el llamado de la propietaria. Quien circulaba en la bici era un menor de edad. Se hicieron presentes los padres del chico quienes se excusaron diciendo que la bicicleta la habían recibido como donación.

El menor fue entregado a sus padres, mientras que la bicicleta fue restituida a su propietaria presentando la documentación pertinente.