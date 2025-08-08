En un control policial, hallaron una moto que había sido robada hace seis meses El secuestro tuvo lugar en calle Pedro Echagüe y República del Líbano.

Este viernes personal policial de la Sección Sustracción de Automotores D-5 logró secuestrar una moto que había sido robada en el mes de febrero pasado.

El operativo tuvo lugar en calle Pedro Echagüe y República del Líbano en Rivadavia, donde los efectivos policiales procedieron a entrevistar a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta marca Motomel 110 cc. Al solicitarle la documentación, notaron que la placa de dominio era apócrifa y al ser verificada con los datos de motor y cuadro responde a un domino que registraba pedido de secuestro por robo desde el día 11 de febrero.

El sujeto quedó detenido vinculado al delito de robo en la Comisaría 3ra. Intervino la UFI Delitos contra la Propiedad a cargo del fiscal Castrillón.