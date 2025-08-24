Encañonaron a un chofer de una app y le robaron todo El hecho ocurrió en el barrio Necochea. Dos jóvenes abordaron el vehículo, amenazaron al conductor y le robaron dinero, celular y billetera. Uno de ellos fue detenido con parte del botín.

Un violento robo sufrió un conductor de la aplicación Didi en Chimbas, pero la rápida intervención policial permitió atrapar a uno de los presuntos autores y recuperar las pertenencias sustraídas.

El hecho ocurrió cuando Sergio Rodolfo Muñoz, quien trabaja con la app, fue solicitado para un viaje en el barrio Necochea, en inmediaciones del establecimiento Paso del Valle Hermoso. Dos jóvenes subieron al vehículo, uno en el asiento delantero y otro en la parte trasera. Apenas iniciado el recorrido, el pasajero que iba atrás sacó un arma de fuego y le apuntó al conductor, exigiéndole que entregara su celular y su billetera. Las pertenencias fueron recibidas por el acompañante, y ambos se dieron a la fuga a pie hacia el interior del barrio.

La víctima dio aviso inmediato a efectivos de la Unidad Operativa Centenario y Mariano Moreno, que patrullaban la zona. Con la descripción aportada, los uniformados ingresaron al barrio y lograron aprehender a uno de los sospechosos, identificado como Tobías Nahuel Sánchez. Durante el palpado de urgencia le secuestraron$7.000 en billetes de mil pesos, y en un posterior rastrillaje encontraron el celular y la billetera del damnificado.

La fiscal de turno, Dra. Amalia Bustos, ordenó el inicio de un Procedimiento Especial de Flagrancia en el legajo N° 132/25, caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego.