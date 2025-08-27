Encontraron a una mujer fallecida en Rivadavia: cree que se intoxicó con monóxido de carbono Se trata de una persona de unos 40 años, aproximadamente.

Una mujer fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, en el barrio Zonda, en Rivdavia, según indicaron fuentes judiciales. Por el alerta de los vecinos llegó personal policial hasta el domicilio y constataron el fallecimiento de la mujer, de aproximadamente 40 años.

Los investigadores indicaron que en el fondo del lugar había un auto en marcha y lo que descubrieron fue aún más conmocionante, había una manguera conectada al caño de escape que tenía ingreso a la casa.

Por este motivo, creen que se intoxicó con monóxido de carbono. Pese a esa fuerte hipótesis, no descartan otras que colaboren a esclarecer el hecho, que está bajo investigación de la UFI Delitos Especiales.