Encontraron a una mujer sin vida en el barrio San Martín: creen llevaba muerta más de dos semanas El hecho ocurrió durante esta madrugada, en una de las torres del complejo habitacional.

En las últimas horas, personal policial se topó con un lamentable hecho en el interior del barrio San Martín, en Concepción tras el hallazgo de una persona sin vida, en su domicilio.

Según las fuentes, vecinos de la persona fallecida denunciaron un fuerte olor que emanaba de uno de los departamentos de la Torre 4 y cuando los uniformados llegaron, descubrieron a una persona de 60 años, aproximadamente, fallecida.

Con los primeros datos recabados, determinaron que es de apellido Fucci y especialistas de la UFI Delitos Especiales investigan las causas del deceso.