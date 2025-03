Encontraron muerta a una modelo de OnlyFans de 21 años La joven fue hallada en su departamento de Essonne, Francia, luego de que sus padres hicieran la denuncia por su desaparición en la policía.

Julie Diablotine, modelo de OnlyFans de 21 años, fue encontrada muerta el jueves pasado en su casa de Essonne, al sur de París, en Francia. Según se supo, la policía la halló cerca de la puerta, luego de que sus padres hicieran la denuncia por su desaparición tras dos semanas sin saber nada de ella.

Las sospechas y preocupación comenzaron cuando su papá se dio cuenta de que hacía varios días la joven no posteaba nada en las redes sociales, algo que no era muy común en ella. Trató de comunicarse con Julie, pero no tuvo éxito. Ante esta situación, dio aviso a la policía de Francia y les advirtió que la joven había sufrido varios episodios de depresión.

Tras la denuncia, los efectivos se dirigieron a la casa de la joven y luego de unos minutos en los que nadie fue a la puerta, entraron a la fuerza. Al ingresar, encontraron a Julie muerta cerca de la entrada. Al realizar las pericias preliminares, se encontraron restos de sangre y botellas de óxido nitroso, también conocido como “gas de la risa”. Su familia confesó que solía consumirlo en “grandes cantidades”. Este gas puede provocar pérdida de conocimiento y alucinaciones cuando se inhala.

La joven tenía 21 años y era estrella en OnlyFans.

A su vez, indicaron que, a simple vista, Juli no presentaba signos de violencia, aunque aún se esperan los resultados de la autopsia. Además, la policía agregó que hasta el momento descartaron las sospechas criminales, ya que la puerta de su departamento estaba cerrada.

Su muerte conmocionó a sus 40.000 seguidores en Instagram, quienes la despidieron en los comentarios de sus publicaciones: “Que descanse en paz. Es demasiado joven para irse”,“Descansa en paz, belleza”.

También su expareja, el streamer Jaouad Daouki, publicó un desgarrador homenaje en Instagram: “Te fuiste sin decir adiós, siempre te amé (…) vete en paz mi corazón”.