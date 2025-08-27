Encontraron muerto a un hombre en Rawson: llevaba varios días sin vida El hallazgo ocurrió en una vivienda del barrio Virgen de Fátima. La víctima fue identificada como César Alfredo Manrique, de 70 años.

Un operativo policial y judicial se desplegó este martes por la tarde en una casa del barrio Virgen de Fátima, en Rawson, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Según informaron fuentes policiales, fue su hermana quien descubrió la situación cuando decidió ir a visitarlo tras varios días sin noticias. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta y, al ingresar, se encontró con la escena: su hermano, César Alfredo Manrique, de 70 años, estaba muerto dentro de la vivienda.

Si bien trascendió que el cuerpo presentaba un golpe en el rostro y manchas de sangre en la zona abdominal, desde la Justicia aclararon que no hay, en principio, indicios de criminalidad. De todas formas, la investigación continúa abierta para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo de Manrique fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa de muerte.