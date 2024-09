Encontraron un bebé abandonado: la abuela del niño denunció y entregó a la madre Lo trasladaron al hospital de Monte Grande, donde fue evaluado. Pesa 3 kilos y había nacido 24 horas antes en un domicilio particular.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estaba envuelto en una campera rosa, tirado sobre el pasto mojado tras las lluvias de los últimos días, al lado de una parecita de cemento de no más de 20 centímetros de altura. Lo dejaron en una zona humilde, de calles de tierra espantosas, terrenos baldíos y casas sin veredas. Así encontraron este domingo al mediodía a un bebé abandonado en el partido de Esteban Echeverría.

Al niño lo hallaron vecinos del barrio San Carlos y enseguida dieron aviso a la Policía Bonaerense. Horas más tarde, según pudo saber Infobae, la mamá del bebé de apenas un día fue detenida por el delito de abandono de persona: la entregó su madre, la abuela del chiquito.

Todo sucedió en el cruce de Pastor Luna y Rafael de Sanzio, en la localidad de 9 de Abril. Allí dejaron al niño que luego se supo que había nacido este sábado en una casa ubicada a 12 cuadras de allí, en la calle Emilio Zola.

Los sargentos del Comando Patrulla de Esteban Echeverría que llegaron al lugar del hallazgo se encontraran con una vecina que se identificó como personal de Bomberos. “La mujer se encontraba en el interior de un Chevrolet Corsa gris que manejaba su hermano, con el bebé en brazos”, explicaron las fuentes del caso.

Fue ella quien avisó de lo sucedido luego de que se enterara por WhatsApp del hallazgo del chiquito. También dijo que llamaron al SAME, pero “la operadora refirió que no iban a enviar una la ambulancia, ya que no tienen personal de neonatología”, ampliaron los investigadores consultados.

Es por eso que se hizo un cordón sanitario hasta el Hospital Santamarina de Monte Grande. La bombero fue quien llevó al niño en sus brazos, custodiada por la Policía Bonaerense, a un neonatólogo de guardia, que revisó al chiquito.

MIRA TAMBIÉN Iban 5 en un auto y chocaron contra un caballo: tres debieron ser hospitalizados

Ahí los policías notaron que el bebé vestía un enterito de color rosa con dibujos varios y un buzo gris. Una bolsa de nailon protegía el cordón umbilical. Así se dieron cuenta de que tenía apenas horas de vida. “El bebé (varón) pesa 3.020 kilogramos, se encuentra estable, pero de todos modos fue sometido a diversos estudios”, explicaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

En la causa enseguida tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°3 Especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas descentralizada Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González.

La funcionaria judicial de inmediato pidió que se le tome declaración testimonial a todos los que tuvieron contacto con el bebé y al dueño de la propiedad donde se encontró el niño, que vayan peritos al lugar del hallazgo, que incauten la ropa que poseía la criatura y se haga un análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

“También solicitó a los hospitales de los alrededores que informen al instante sobre un posible ingreso de alguna parturienta con inconvenientes genitales”, advirtieron sobre las medidas de urgencia.

La abuela entregó a la madre

En ese contexto y luego del hallazgo, se hizo presente en la Comisaría 3ª de Transradio una mujer de 43 años, que iba acompañada por su hija de 24. Ante los policías, la mayor denunció que su hija horas antes había dado a luz a un bebé en un domicilio de la calle Emilio Zola, de la localidad de 9 de Abril, y que luego lo abandonó en vía pública.

Ante esto, la fiscal González dispuso que la joven madre quede aprehendida por el delito de abandono de persona agravado, que prevé una pena de 2 y 8 meses a 8 años de prisión, según el artículo 106 y 107 del Código Penal.

Sin embargo, la joven parturienta no quedó presa, sino que, según las fuentes del caso, “la fiscal González solicitó que la asistan tanto ginecológica como psiquiátricamente” en el hospital, ya que dio a luz en una casa particular.

MIRA TAMBIÉN Jáchal: dos policías en problemas por un presunto pedido de coima a un distribuidor

También dispuso que quede internada y, luego de la evaluación de los psiquiatras, se determinará cuándo será indagada.