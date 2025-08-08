Encontraron un feto en la cloacas en Valle Fértil: la policía busca a la madre Se trata de un feto de unos cinco meses de gestación. Pidieron informes a centros de salud de San Juan y La Rioja.

Un empleado que limpiaba los filtros de la planta recicladora de Valle Fértil que queda en Baldes de las Chilcas, halló un feto en avanzado estado de gestación.

Intervino la Comisaría 12 de Valle Fértil y Fiscalía y comenzó una investigación para lograr dar con la madre.

“Justamente en un lugar donde está el filtro, donde pasa la cloaca y queda el resto en el lugar, un empleado haciendo la limpieza observa un feto. Tiene aproximadamente cinco meses” dijo el subcomisario David Recio en contacto con Radio Sarmiento.

“Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los hospitales de la provincia y de la Rioja.

La policía de Valle Fértil investiga en centros de salud del departamento y pidieron información al Hospital Rawson y a un hospital de La Rioja.

“Nosotros seguimos haciendo investigaciones aquí en el lugar, en los hospitales, por si entró algún femenino con problemas. Un médico (consultado) nos decía que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital”