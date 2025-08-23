Encuentran en Los Berros una camioneta robada a punta de pistola en Capital La Eco Sport estaba a medio desarmar y tenía colocada una patente de otro auto.

Encontraron una camioneta a medio desarmar en un domicilio de Los Berros que había sido robada el jueves pasado en Capital. Se conoce ahora que la víctima fue un joven de 29 años a quien le quitaron el vehículo a punta de pistola según denunció su propietario a hacer la denuncia en la Comisaría 2°.

Siguiendo algunos datos, este sábado en la siesta, personal de la Subcomisaría Soria llegó hasta un lugar en inmediaciones de Ruta 153 y el puente Korich donde hallaron la ECO Sport negra sustraída. Tenía varias partes desarmadas y al comprobar los datos del dominio pudieron establecer que le habían colocado una chapa con una patente que correspondía a un Peougeot 504.

En el domicilio estaba un hombre de apellido Scalise quien carecía de documentación del vehículo.Pero además, la policía pudo saber que la persona quien llevó el vehículo hasta el desarmadero es un hombre que tiene domicilio en Mendoza.

Se realizó el secuestro del rodado con intervención de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes. Todo fue puesto a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.