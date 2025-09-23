Enfrentamiento entre dos facciones de la barra de San Martín terminó con un herido de bala: hubo 13 allanamientos y un detenido No es la primera vez que se pelean.

Unos se hacen llamar La Banda del Pueblo Viejo y los otros La Nueva Generación. Son dos facciones de la barrabrava de San Martín y, como se sabe, hay una fuerte interna que no para de escalar y que sumó en las últimas horas un episodio grave: un enfrentamiento con un baleado.

El caso llegó a manos de la Policía de San Juan y la UFI Delitos Genéricos quienes tomaron cartas en el asunto y dispusieron allanamientos a 13 domicilios, muchos de ellos ubicados en Concepción

A pedido de la fiscal Daniela Pringles, la jueza Flavia Allende autorizó estas medidas para tratar de dar con los responsables y secuestrar todo elemento que aporte a la investigación.

Tras las rejas quedaron Marcelo Gerardo “El Puchi” González Pareyra miembro de los “Chocolate”, reconocido barrabrava de San Martín. Además secuestraron un Fiat Cronos y una moto Motomel tipo enduro. En los allanamientos secuestraron droga, poco más de 200 gramos, y dos balanzas para su fraccionamiento.

Todo ocurrió posterior al partido de San Martín frente a Vélez, del viernes pasado.