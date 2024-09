Escándalo en Pocito: un productor que había sufrido un robo denunció que la policía lo golpeó Todo sucedió anoche en una finca de calle 14 entre Mendoza y Ruta Nacional 40.

Ayer pasada las 22:30 tomó estado público una situación de inseguridad en una finca, agravada por una denuncia en proceso a efectivos policiales por lesiones a un productor. El robo a la vivienda ubicada en terreno de calle 14 entre Mendoza y Ruta Nacional 40 pasó rápidamente a un segundo plano cuando Luis Turesso fue afectado por «goles de puño» en el rostro por parte de un efectivo en connivencia con un grupo de uniformados; según la versión del dueño de la propiedad.

El productor damnificado explicó que “han sustraído la casa, llegaron tres policías y no querían entrar al campo a buscar a los ladrones, después llegaron 6 patrulleros y motos, alrededor de 15 policías y no querían ingresar a la propiedad. Vino un policía insultando, me dí vuelta y me rodearon y me comenzaron a pegar”, dijo a el Diario del Rey de Pocito.

Y agregó, “vino un policía y comenzó a insultarme de mi madre y me di vuelta y comenzó a pegarme. El motivo es que la policía no hace nada y estamos cansados de los robos, la policía se queda agrupada y no proceden, no ingresaron a buscar a los ladrones, como siempre. Es más fácil ir y pegar a un inocente que ir a buscar a los culpables . Hasta aquí no llegó ningún jefe y tardó la ambulancia en llegar. Hasta aquí nadie vino a pedir disculpas y se han desaparecido los policías que me han pegado”.

Por su parte el presidente de la Cámara de Productores de San Juan, Gustavo Iranzo se mostró indignado ante un cuadro de situación que catalogó “inadmisible” aseguró que presentarán cargos. “No puede ser que a esta hora de la noche estemos viviendo semejante suceso, somos gente de trabajo, los ladrones deben andar en este momento por las fincas haciendo daño. Estos robos son permanente, ahora de postre nos enteramos que un policía le pega a un productor”, dijo.

QUÉ DIJO LA POLICÍA

“Nos anoticiamos cerca de las 22:00 de un hecho delictuoso producido en calle 14, nos constituimos en el lugar, tomamos conocimiento del robo y de la inconformidad ante el accionar policial que intervino en un primer momento. Eso llevó a escalada de nerviosismo y puso en evidencia la falta de respuestas de la policía que intervino primeramente. Con respecto al agresión, no estuve en un primer momento, desconozco como se dieron los hechos. Si debo decir que hay una persona lesionada a raíz de la primera intervención policial”, dijo comisario David Lillo, de la Seccional 7ma.

El funcionario policial dijo que investigará el hecho.

EL VIDEO QUE SE DIFUNDIÓ EN REDES SOSCIALES