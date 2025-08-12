Escruche en Capital: una mujer salió dos horas y le robaron 2.500.00 pesos La propietaria salió algunas horas y cuando regresó encontró todo revuelto y faltaban todos sus ahorros, una planchita de pelo.

Una mujer salió un par de horas y cuando regresó encontró su casa revuelta. El robo ocurrió en un consorcio de Sargento Cabral, en inmediaciones de Scalabrini Ortiz en Capital. Según informó la policía, aunque el predio cuenta con cerco perimetral, había una puerta con una cerradura rota y entienden que por ahí ingresaron al Consorcio. Luego, rompieron la ventana de la cocina del domicilio.

Revisaron todo y de acuerdo a lo declarado se llevaron 1.200 dólares y 900.000 pesos en efectivo. Además llamó la atención los ladrones se llevaron una planchita de pelo y un secador

Intervino la UFI Delitos contra la Propiedad que dispuso que se proceda al levantamiento de huellas y revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.