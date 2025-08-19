Estafó en 11 millones a dos ancianos, la condenan y debe devolver la plata Amelia Irene Bravo era apoderada de las víctimas. Y les usó las tarjetas de crédito y débito. Ayer, recuperó su libertad.

Una mujer se aprovechó de su condición de apoderada de dos ancianos alojados en el Hogar para Adultos Mayores en Rivadavia, y realizó varias operaciones a su favor con las tarjetas de crédito y débito de las víctimas, ocasionándoles un gran perjuicio. Ayer lo confesó en un juicio abreviado logrado a través de su defensor, Ismael Hidalgo, con el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui.

Y terminó condenada por la jueza, Celia Maldonado, a 3 años de prisión de ejecución condicional (sin detención) y a reparar el perjuicio por un total aproximado de 11 millones de pesos. Gran parte de ese importe deberá devolverlo en cuotas.

El caso había sido denunciado por la directora de esa institución estatal (ex Hogar de Ancianos), el 30 de mayo pasado. Y desde entonces la mujer estuvo presa.

Ayer, sin embargo, pudo recuperar su libertad. Si comete un nuevo delito, le revocarán la condena en suspenso y pasará a cumplirla en el Penal de Chimbas.