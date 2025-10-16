Estuvo desaparecida casi 2 años y la encontraron muerta en un río: un remisero es el acusado Oscar Adrián Becerra será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora. La víctima, María Luján Barrios, tenía cuatro hijos.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora comenzó a juzgar hoy a Oscar Adrián Becerra, el remisero de 40 años acusado de matar a María Luján Barrios. La joven, de 24, desapareció en diciembre de 2021 en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, y su cuerpo fue encontrado a orillas del Riachuelo en junio de 2023.

El juicio oral y público ya había sido postergado en dos oportunidades, pero finalmente arrancó a las 8:00 con la presencia de la fiscal de juicio, Marina Rocovich. Las próximas audiencias están previstas para el 23 y 31 de octubre, según confió a TN la mamá de la víctima, María Roldán.

Becerra está detenido desde 2022 y enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad agravada, robo, defraudación por medios digitales y homicidio criminis causa cometido en contexto de violencia de género.

La joven que fue encontrada muerta a orillas del Riachuelo tenía 24 años.

Según la acusación, el remisero mantenía una relación íntima con la joven y, en ese contexto, la habría mantenido cautiva y asesinado junto a otro hombre que nunca fue identificado ni detenido.

Un dato clave para los fiscales Sebastián Scalera y Pablo Rossi es que el celular de María Luján apareció en la casa de Becerra, aunque él sostiene que la joven se lo dejó y que nunca lo activó.

“Tenía la esperanza de encontrarla con vida, pero sabía que las chances eran pocas”, lamentó su mamá en una entrevista con este medio meses atrás. Y aseguró que luchará hasta conseguir justicia: “Quiero saber por qué la mató y voy a ir hasta las últimas consecuencias”.

Barrios tenía cuatro hijos, que de lunes a viernes eran cuidados por su abuela mientras ella trabajaba. “Ahora estoy al cuidado de los cuatro. Fue bastante duro y sigue siendo duro”, expresó la mujer.