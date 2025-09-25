Explotó una caja de fusibles y un operario terminó internado con el rostro quemado El hecho ocurrió en avenida Libertador y Rioja. El hombre pertenece a una empresa subcontratada por Naturgy.

En las últimas horas se conoció el accidente laboral que sufrió un empleado de la firma Ureña SRL, una empresa subcontratada por Naturgy para diferentes trabajos de la empresa de energía de la provincia. El hecho ocurrió en avenida Libertador y Rioja, en el microcentro de San Juan.

Según las fuentes, un operario de apellido Azcurra estaba instalando una nueva caja de fusibles en un domicilio de dicha zona, cuando se unieron dos fases eléctricas y provocó una explosión y posteriormente, un fogonazo que hirió en el rostro al empleado.

Inmediatamente fue trasladado hasta el Hospital Marcial Quiroga y personal especializado trabajó en el lugar para determinar qué sucedió.

Mediante el seguro laboral, quedó internado en el Hospital Privado y aseguran que presenta quemaduras en la cara y tiene afectadas las vías respiratorias.