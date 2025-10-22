Extendieron la prisión preventiva del joven acusado de hacer tres amenazas de bomba Se trata de Axel Muñoz, quien realizó tres llamados de manera consecutiva.

En las últimas horas se conoció la decisión de la jueza Carolina Parra de renovar la medida cautelar y extenderle la prisión preventiva a Axel Muñoz, el joven acusado de haber llamado tres veces de manera consecutiva para indicar que había una bomba en una escuela de Rawson.

La defensa pidió que Muñoz continuara el proceso en libertad mientras que el fiscal Alejandro Mattar de la UFI Genérica, junto a los abogados querellantes que representan a Fiscalía de Estado, solicitaron mantener la detención del acusado.

En este sentido, la letrada resolvió extender por 30 días más la prisión preventiva.

El joven fue identificado como el responsable de tres comunicaciones para advertir sobre una bomba en una escuela de Rawson, que luego confirmaron que eran falsas. Cuenta con antecedentes penales y condenas previas, incluyendo una pena de tres años de prisión condicional, dictada en una causa instruida por la UFI ANIVI.