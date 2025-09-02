Una mujer fue hallada sin vida este viernes por la madrugada en el hotel alojamiento Los Alarces, ubicado en Urquiza y Ugalde. No se dio a conocer la identidad de la involucrada, como así tampoco se ha podido establecer lo sucedido.
Aproximadamente a las 4.45 de esta madrugada, Policía recibió un alerta al 101, sobre un conflicto de pareja en el Hotel Los Alerces, y al llegar los efectivos constataron que una mujer de 54 años se encontraba inconsciente en el garaje de una de las habitaciones. Personal de SAME arribó al lugar y confirmó el deceso de la misma
A raíz de un trabajo realizado por personal policial de las diferentes dependencias de Tandil y en colaboración con las Cámaras del Centro de Monitoreo, se logró identificar a un hombre de 42 años, quien sería con la última persona que habría estado está mujer, investigándose el grado de participación .
Al momento se espera que los facultativos establezcan causales de muerte.