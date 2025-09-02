Extraña muerte de una mujer en un hotel alojamiento Hay un hombre que está siendo investigado.

Una mujer fue hallada sin vida este viernes por la madrugada en el hotel alojamiento Los Alarces, ubicado en Urquiza y Ugalde. No se dio a conocer la identidad de la involucrada, como así tampoco se ha podido establecer lo sucedido.

Aproximadamente a las 4.45 de esta madrugada, Policía recibió un alerta al 101, sobre un conflicto de pareja en el Hotel Los Alerces, y al llegar los efectivos constataron que una mujer de 54 años se encontraba inconsciente en el garaje de una de las habitaciones. Personal de SAME arribó al lugar y confirmó el deceso de la misma

A raíz de un trabajo realizado por personal policial de las diferentes dependencias de Tandil y en colaboración con las Cámaras del Centro de Monitoreo, se logró identificar a un hombre de 42 años, quien sería con la última persona que habría estado está mujer, investigándose el grado de participación .

Al momento se espera que los facultativos establezcan causales de muerte.