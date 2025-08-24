Extraña muerte en un hotel alojamiento El hombre, de nacionalidad paraguaya y residente en Garín, comenzó a sentirse mal hasta desvanecerse.

Un trágico hecho conmocionó este sábado al mediodía a la localidad de Del Viso, donde un hombre de 62 años falleció luego de sufrir una descompensación cardíaca en el interior de un hotel alojamiento.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en el Hotel Arrumacos, ubicado en la intersección de las calles Azcuénaga y 3 de Febrero. Personal del Comando de Patrulla Pilar acudió al lugar tras un llamado al 911.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la mujer que acompañaba a la víctima, de 52 años, quien relató que ambos habían ingresado a la habitación 18 y, en un momento, el hombre —de nacionalidad paraguaya y residente en Garín, partido de Escobar— comenzó a sentirse mal hasta desvanecerse.

Una ambulancia del SAME se presentó minutos después, pero el médico constató que la víctima ya no tenía signos vitales.

La investigación quedó a cargo de personal de la Comisaría Pilar 4ª, bajo la carátula “averiguación causales de muerte”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Pilar, dirigida por el fiscal Raúl Casal.