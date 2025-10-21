Falleció Diego Olmedo luego de agonizar en un hospital casi 10 días La víctima tenía 31 años.

La nueva víctima de un accidente vial es Diego Andrés Olmedo quien circulaba en una moto, perdió el control e impactó contra un árbol, lo que le produjo traumatismo de cráneo que le provocó la muerte.

La Unidad Regional II de Chilecito de La Rioja informó sobre el fallecimiento de este hombre de 31 años, quien había sufrido graves lesiones en un siniestro vial ocurrido el pasado 11 de octubre.

Olmedo conducía una motocicleta Yamaha FZ 160 cc cuando perdió el control y chocó contra un árbol, sufriendo traumatismo de cráneo.

Debido a la gravedad de sus heridas, falleció el 20 de octubre. Ahora, la investigación se encuentra en curso