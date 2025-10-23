Falleció en un accidente Luis Dos Santos: los detalles de la tragedia El hombre de 38 años perdió la vida en el lugar.

Un trágico siniestro conmociona a las familias trabajadoras del transporte. Anoche, sobre la ruta provincial 17, un camionero de 38 años falleció al despistar y volcar al costado de la ruta, informó diario El Territorio.

Tanto él como su acompañante, de 47 años, quedaron atrapados entre los hierros. Y aunque los Bomberos de la Policía lograron rescatar con vida a este último, el conductor -identificado como Luis Alfredo Dos Santos– perdió la vida.

Todavía se investigan las circunstancias del hecho. Informes policiales precisaron que el vehículo involucrado era un camión Mercedes Benz que transportaba láminas, perteneciente a la empresa Tauro.