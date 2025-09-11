Falleció una reconocida pediatra que fue clave en el caso Camila Brusotti, la nena que sobrevivió a una brutal golpiza Se trata de la doctora Patricia Delgado. La profesional fue clave en el 2013 para salvarle la vida a la nena de 8 años que fue atacada por su padrastro.

Este jueves se conoció el fallecimiento de la pediatra sanjuanina Patricia Delgado. La profesional se desempeñó por muchos años como jefa de Pediatría del Sanatorio Cimyn y fue clave en el resonante caso de Camila Brusotti, la nena de 8 años que llegó a ese nosocomio después de sufrir una brutal paliza por parte de su padrastro. La doctora fue fundamental junto al resto de los profesionales que la atendieron para que la niña pudiera sobrevivir.

Delgado dio declaraciones en todos los medios en aquel momento contando la dramática situación de la niña. Fue en el 2013, cuando el caso de Camila Brusotti salió a la luz, por dramático. Su madre y padrastro le dieron una golpiza tan brutal que la dejaron al borde de la muerte. Pero, inexplicablemente, a los cuatro días de permanecer en estado vegetativo, la nena comenzó a recuperarse.

La jefa de pediatría del Cimyn fue quien tomó partida por la niña cuando llegó al nosocomio “tenía hematomas desde el cerebro hasta los pies”, dijo la doctora en alguna oportunidad. Incluso su declaración en el juicio fue clave ya que fueron los profesionales médicos quienes denunciaron a su madre Alejandra Ríos y al padrastro Pedro Oris, por el desinterés que habían mostrado cuando llevaron a la pequeña a recibir atención médica.

Este jueves se conoció su fallecimiento, sus restos serían velados desde las 18:30 de este jueves en la Cochería San José.