Fiscalía confirmó la violenta muerte de un hombre de 60 años Tenía un puesto de café cerca del puente y tomó una drástica decisión.

Fiscalía informó de una terrible muerte en la vía pública ocurrida este lunes, sobre las 8.40 de la mañana.

Fuentes judiciales aseguraron que un hombre de 60 años saltó al vacío en el puente de Ruta Nacional 40 y Av. Benavidez, en Chimbas y aunque fue trasladado por una ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Rawson, falleció horas después a raíz de las graves heridas.

El hombre, domiciliado en el barrio La Estación y cuyas iniciales son H.E.G, tenía un puesto de café en las inmediaciones del lugar. Un testigo relató que vio al fallecido con intenciones de tirarse, que intentó disuadirlo y que llamó al 911 .

La desesperación de la persona que intentó ayudar al fallecido, que llegó al punto de frenar a un camión que pasaba por debajo del puente, para que si el cafetero caía, evitar su impacto en el asfalto.

Pero, según el relato aportado, el camionero se detuvo por unos momentos, pero decidió seguir la marcha. Minutos antes de que llegara la policía, HEG decidió arrojarse al vacío desde 7 metros de altura, quedando herido sobre el asfalto.Todo quedó registrado por una cámara del CISEM.

A las 11.20, y a raíz de los graves traumatismos sufridos, el hombre falleció, y se informó que la familia accedió a donar las córneas.