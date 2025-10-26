Fiscalía confirmó que aún no tienen rastros del hombre de 50 años desaparecido desde el jueves Una versión policial había indicado que había sido hallado, pero fue desmentido.

Una fuente calificada de Fiscalía informó a DIARIO DE CUYO que aún no hay rastros del paradero de Ceferino Araya Rual, el hombre de 50 años desaparecido desde el jueves 23 de octubre.

El dato cobra relevancia porque en la noche del sábado, fuentes policiales informaron sobre el hallazgo del hombre en un hotel de Capital, que se encontraba en buen estado de salud y que voluntariamente se había alejado de su familia.

Sin embargo, horas después desde Fiscalía, contradiciendo esa versión, aseguraron que continúa la búsqueda de Araya.

Según informaron del programa de búsqueda de personas extraviadas, se trata de un hombre de contextura robusta, ojos marrones, tez trigueña y 1.70 mts de estatura; calvicie tipo coronal. Como señas particulares, aportaron un lunar en lado derecho de la nariz, barba tipo candado.

Vestía al momento de su desaparición, una remera manga corta color gris, con estampado en la parte frontal color negro y blanco, pantalón oscuro y zapatillas grises con detalles negros. Usaba una gorra negra con letras blancas.