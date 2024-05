“Florentín, Osorio y Cufré me violaron”: dijo la periodista que denunció a los exjugadores de Vélez La joven de 25 años había sido contactada por el arquero Sebastián Sosa para encontrarse en el hotel donde concentraba el equipo.

La joven periodista que denunció a los exjugadores de Vélez, Abiel Osorio, Braian Cufré, Sebastián Sosa y José Florentín, relató el calvario que sufrió, la angustia por ser revictimizada todos los días, su pedido de justicia y confirmó quiénes la violaron.

Fue el 2 de marzo cuando, después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga, ocurrió el calvario. Aquella noche, en la habitación 407 del hotel Hilton, la joven de 25 años denunció a los exjugadores por violación.

Los cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield que son acusados de abusar sexualmente de una joven quedaron detenidos hoy tras presentarse en los tribunales de San Miguel de Tucumán. El volante de Vélez José Florentín se presenta ante la justicia de Tucumán.

“El fútbol es un ambiente de hombres y mi trabajo es moverme entre ellos. Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles”, detalló la periodista en diálogo con TN.

Aun así, nunca esperó ser protagonista de una violación por parte de personas que estaban dentro de su círculo de trabajo: jugadores de fútbol.

Según contó la víctima, el primer contacto con Sosa lo tuvo en el estadio Monumental José Fierro en la zona de periodistas. Allí el arquero del club la había observado y a través de Instagram le escribió: “Sos vos, te encontré”.

Después de un ida y vuelta de mensajes, Sosa la invitó a tomar algo al hotel, ella accedió pero le suplicó que sus compañeros no se desubicaran.

Ya en el hotel, la joven subió hasta el piso cuatro, entró a la habitación 407 y primero se vio con Sosa, luego entraron Cufré, Osorio y Florentín. Allí contó que empezaron a tomar cerveza y alcohol.

MIRA TAMBIÉN El custodio del fiscal Quattropani atrapó a un ladrón justo frente a la casa del funcionario judicial

Para la joven, alguna de esas bebidas tenía un tipo de sustancia que la dejó indefensas y sin energía: “Durante días volví una y otra vez a esa escena y después de un tiempo recordé que solo habíamos tomado alcohol Sosa y yo”.

“Cuando me di cuenta de que algo pasaba, de que el piso se movía, quise pedirle ayuda a Sosa pero ya estaba desplomado sobre la cama”, recordó.

Luego de eso ocurrió el horror. Según explicó la víctima, en ese momento Florentín y Cufré la violaron: “Cufré me tomó de los pelos y me obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín me violaba por detrás”.

“Después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa. Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también”, describió.

Tras este violento accionar, ella logró agarrar su ropa y escapar, imagen que quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel.

Mientras huía de la escena le habló a Sosa para preguntarle qué pasó, a lo que recibió respuestas que aun le traen angustia.

Cuatro días después la periodista logró hacer la denuncia. Junto con sus papás su abogada, Patricia Neme, se presentó en la división Delitos contra las personas de la Policía de Tucumán.

MIRA TAMBIÉN Tragedia en la Panamericana por un choque múltiple: 2 muertos y un menor internado

Desde ese momento los cuatro quedaron detenidos. Tras la audiencia de imputación, Cufré, Osorio y Florentín quedaron con prisión domiciliaria, mientras que Sosa fue liberado pero con medidas restrictivas.

“Por momentos tengo una angustia que no la puedo frenar. Me asusta mi futuro. ¿Cómo sigo? ¿Me voy a poder reincorporar a mi trabajo de periodista deportiva? ¿Qué jugador va a confiar en mí? ¿Cómo me saco el estigma de que yo fui la p*** que fue a acostarse con los jugadores de Vélez? Me llama la atención el prejuicio que hay con las víctimas de abuso sexual”, manifestó la joven sobre lo que vive a diario tras radicar la denuncia.