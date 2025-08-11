Fraude a Un Rincón de Nápoli: 11 implicados aceptaron condena en un juicio abreviado

Once de los trece imputados por el fraude millonario a Un Rincón de Nápoli aceptaron su condena mediante un juicio abreviado mientras que el resto continuará el proceso judicial.

En este sentido, los acusados recibieron 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de Estafa en calidad de partícipes necesarios. Las personas que aceptaron dicho acuerdo fueron: Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea y César Orlando Luna.

Mientras que Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré recibieron 3 años condicional como autores responsables del delito de Estafa.

De ese grupo, Ángel Ezequiel Romero y Manuela Nahir Luna Ruiz no aceptaron juicio abreviado. Fueron en total 13 sospechosos quienes quedaron imputados de un fraude que, entre el 18 de diciembre pasado y el último 6 de enero, provocó un perjuicio de 35 millones de pesos, pues del cotejo de videos, facturas, remitos, transferencias monetarias y cruces telefónicos, se constató que en 13 operaciones no ingresaron al comercio 37 medias reses, 10 cuartos traseros y 12 piernas de vaca.